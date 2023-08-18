Здравствуйте, я ваш участковый

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Дина Боранбаева

Оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» стартовало на территории области Жетысу.

С середины августа до 30 сентября участковые инспекторы полиции проведут полный подворовой и поквартирный обход, вручая жильцам свои визитные карточки, а также вывешивая информационные листовки в подъездах, торговых точках и организациях.

Цель ОПМ – укрепление контакта с граж­данами, повышение уровня их доверия к сотрудникам органов внутренних дел, а также профилактика правонарушений. В ходе мероприятия полицейские проверят рынки, арендные квартиры, неблагополучные ­семьи, места скопления населения, а особенно молодежи – для пресечения фактов безнадзорнос­ти. Отдельное внимание уделят лицам, состоящим на профилактическом учете в ОВД, и владельцам гражданского оружия.

Департамент полиции области Жетысу призывает жителей отнестись к мероприятию с пониманием и оказать максимальное содействие в его проведении, ведь это напрямую касается безопасности каждого гражданина.

#Жетысу #участок #участковый #профилактика #обход

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