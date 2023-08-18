Здравствуйте, я ваш участковый Свежий выпуск 18 августа 2023 г. 3:00 1 Дина Боранбаева Оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» стартовало на территории области Жетысу. С середины августа до 30 сентября участковые инспекторы полиции проведут полный подворовой и поквартирный обход, вручая жильцам свои визитные карточки, а также вывешивая информационные листовки в подъездах, торговых точках и организациях. Цель ОПМ – укрепление контакта с гражданами, повышение уровня их доверия к сотрудникам органов внутренних дел, а также профилактика правонарушений. В ходе мероприятия полицейские проверят рынки, арендные квартиры, неблагополучные семьи, места скопления населения, а особенно молодежи – для пресечения фактов безнадзорности. Отдельное внимание уделят лицам, состоящим на профилактическом учете в ОВД, и владельцам гражданского оружия. Департамент полиции области Жетысу призывает жителей отнестись к мероприятию с пониманием и оказать максимальное содействие в его проведении, ведь это напрямую касается безопасности каждого гражданина. #Жетысу #участок #участковый #профилактика #обход