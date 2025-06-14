Зеленых проектов становится больше

Общество
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В области Жетысу заработала ГЭС-3 на реке Кора. Это уже восемнадцатый крупный возобновляемый источник энергии в регионе.

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По словам начальника станции Ильяса Хамитова, на предприятии, построенном за счет частных инвес­тиций (10,5 млрд тенге), создано 21 постоянное рабочее место. Рабочий процесс в основном автоматизирован. Используются гидроагрегатные установки производства Австрии. В рамках двухлетнего сервисного обслуживания австрийские специалисты дистанционно следят за их работой. Новая ГЭС позволит обеспечить возрастающие потребности региона в электроэнергии, повысить надежность и качество электроснабжения, улучшить экологическую обстановку.

До открытия Коринской ГЭС-3 в области Жетысу работали 17 объек­тов ВИЭ мощностью 225,4 МВт – в Аксуском, Сарканском, Алакольском, Ескельдинском, Каратальском районах и городе Текели. Как сообщила пресс-служба акима области, до конца года планируется завершение еще двух проектов по строительству ГЭС установленной мощностью 20,6 МВт.

Все проекты ВИЭ реализуются на частные инвестиции. С начала года собственное производство электроэнергии в области Жетысу составило 247,3 млн кВт·ч, в том числе доля ВИЭ – 191,8 млн кВт·ч.

#Жетысу #ГЭС

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