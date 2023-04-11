Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано на границе Турции и Ирана

Армянские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 на границе Турции и Ирана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

фото из открытых источников

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли в 14.31 по местному времени (16.31 по времени Астаны) в 7 км северо-восточнее иранского города Маку. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Отмечается, что в эпицентре стихии магнитуда достигала 5–6 баллов.

Подземные толчки почувствовали жители Армении. Так, в Ереване они ощущались силой в два балла, и в три балла — в Араратской области.