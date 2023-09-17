Землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло в Канаде

У берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото из открытых источников

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано на западе от побережья Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение зафиксировано в 11.28 по времени UTC (17.28 по времени Астаны). Эпицентр располагался в 228 километрах к западу от города Порт Макнейлл, в котором проживает около двух тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.