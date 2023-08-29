Землетрясение произошло у побережья Панамы

У побережья Панамы произошло землетрясение магнитудой 6,2, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото из открытых источников

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Панамы, сообщает Университет геологических наук Панамы на своей странице в социальной сети X.

Землетрясение было зафиксировано в понедельник в 23.59 по местному времени (10.59 по времени Астаны вторника), эпицентр располагался в 61 километре от города Эль-Порвенир.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.