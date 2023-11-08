Землетрясение произошло в 110 километрах от Стамбула

В море в 110 километрах от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,5, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в ночь на среду в Мраморном море в 110 километрах от Стамбула, сообщили сейсмологи обсерватории Кандилли.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения, зафиксированного в 02.05 (по времени Астаны), залегал на глубине в 8,3 километра, эпицентр расположен в море вблизи от острова Авша провинции Балыкесир к юго-западу от Стамбула.

В свою очередь сейсмологи управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) оценили магнитуду в 4,1, а глубину - в 4,3 километра.

В европейской части Стамбула толчки не ощущались.

Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 баллов в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил он.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу ранее презентовал планы мэрии по подготовке к землетрясению и заявил, что это неизбежно, но предсказать точно, когда стихия ударит, невозможно. По расчетам мэрии, в случае землетрясения магнитудой 7,5 обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье.

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о планах создания "резервных" городов на берегу планируемого Стамбульского канала для расселения опасных с точки зрения сейсмоустойчивости районов.