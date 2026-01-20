Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир

Раушан Утеулина
Нынешний год в регионе начался с позитивных новос­тей. В селе Зеренда в новом пятиэтажном жилом доме приоб­ретены 62 квартиры для нуждаю­щихся граждан, многодетных матерей и молодых людей из категории «дети-сироты». Распределение квартир осуществляется через АО ­«Отбасы банк», сообщает пресс-служба областного акимата.

фото предоставило пресс-служба облакимата

Поздравил новоселов аким Акмолинской области Марат ­Ахметжанов, будучи в районе с рабочим визитом. Он отметил, что обеспечение населения доступным и комфортным жильем остается одной из приоритетных задач государства.

– На V заседании Национального курултая Президент отметил важность масштабных преобразований и конституционных реформ, направленных на устойчивое развитие страны. Все эти инициативы нацелены на повышение уровня жизни и благосостояния народа. Согласно Конституции Республики Казахстан, нашей главной задачей является соз­дание комфортных и достойных условий жизни для социально уязвимых категорий населения. Сегодня мы стали свидетелями еще одного радостного события. Зерендинцы получат ключи от долгожданных квартир,­– отметил аким.

Жилье в новостройке получили 26 жителей Зеренды, ждавших этого события несколько лет. ­Индира Абжанова состояла в очереди с 2017 года в категории «неполная семья».

– Несколько лет моя очередь не продвигалась. Но перед Новым годом позвонили из районного отдела ЖКХ с хорошей новостью: скоро я получу ключи. И этот день настал, чему я очень рада! – поделилась она впечатлениями.

Напомним, в 2025 году в Акмолинской области более тысячи нуждаю­щихся граждан получили собственное жилье. В рамках различных программ свыше 800 человек смогли приобрести заветные квадратные метры по механизмам выкупа.

