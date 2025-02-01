Зерна души: кызылординская писательница Анар Изден презентовала сборник стихов в Астане

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В столице прошла презентация сборника стихов «Зерна граната» казахстанской писательницы из Кызылорды Анар Изден. Автор признается: название книги не случайное.

– Мое имя с казахского языка переводится как «гранат». А «зерна» – это то, что внутри меня, что зреет в моей душе, что в будущем может дать ростки чему-то новому. Над названием долго не думала – оно само как-то пришло в голову на определенном этапе подготовки сборника, – говорит автор.

Стихотворения, вошедшие в издание, собирались годами. Какие-то из них были, казалось, безнадежно утеряны, но чудесным образом находились между страниц блокнотов из юности, какие-то автор восстанавливала по памяти. В сборнике чуть более 150 стихотворений. А написано их, конечно, много больше, ведь творческие способности проявились у Анар в детстве. Но, увы, именно детские строки по большей части утеряны, но зато сохранились строки студенческой поры. При этом в стихотворениях нет привязки к какому-то определенному времени или периоду.

– Какие они, мои стихи? Да самые разные! Веселые, грустные, легкие, о серьезном и важном – в общем, такие же, как характер женщины, – охарактеризовала автор «наполнение» книги.

Сборник и внешне вышел кокетливо-женственным: тоненький, в ярко-белой глянцевой обложке с гранатом, он идеально впишется в формат дамской сумочки. Чтобы где-нибудь за столиком в кафе или в очереди в поликлинике достать книгу и отвлечься.

– До определенного момента мысли «уложить» все мои стихотворные творения в один сборник не было. Идея пришла во времена коронавируса, когдя я очень тяжело заболела. Тогда многое переосмыслила и вдруг поняла: случись что, не останется после меня ни слов, ни стихов. И стало так грустно... Когда понемногу стала приходить в себя после болезни, взялась за исполнение задуманного, – рассказывает поэтесса.

Есть у ее стихотворений еще одна особенность: будучи общественным деятелем и постоянно встречаясь с самыми разными людьми, прикасаясь к их судьбам, Анар Изден очень многое пропускает через себя, а значит, это находит отражение и в ее творчестве.

Именно это удивительное качест­во и отметила руководитель Русского дома в Астане Ольга Филонова. Стоит отметить, что творческая встреча и презентация сборника стали возможны благодаря взаимодействию Россотрудничества и агентства международного сотрудничества и развития Qorqyt.

– Мы встречались при совершенно других обстоятельствах, и я знала Анар в первую очередь как человека, занимающегося социальными проектами. Но сразу было заметно, как человек интересно говорит, как легко может общаться. А потом выяснилось, что Анар пишет: живет не только работой, как большинство из нас, но и буквально дышит творчеством, – рассказывает Ольга Филонова.

Уже в ходе презентации Анар Изден поделилась личным: родилась и выросла в поселке Новоказалинске (ныне Айтеке-би), где было два книжных магазина и одна библио­тека. И именно там она почувствовала тягу к творчеству.

– Не могу точно сказать, когда родилось мое первое стихотворение. Помню только, что всегда тянуло меня писать о чем-то простом и радостном – о бабочках, о каких-то переливающихся стекляшках. И мне казалось это ужасно социально безответственным: когда весь мир задумывается о серьезных вещах, а я все о своем, мечтательном. Но ничего не могла с собой поделать! – вспоминает поэтесса.

Вспомнила она и свою бабушку, которая, называя любимую внучку баловницей, потакала ей в желании быть писательницей: из газетных листов сшивала «книгу», и вместе с маленькой Анар они фантазировали, что это настоящий писательский труд девочки.

На вопрос, чье творчество вдохновило взяться за перо, гости презентации услышали однозначное – Белла Ахмадулина.

– Я выросла на ее стихах. Знаете, она поразила меня своим слогом, надрывом, потоком. Я старалась писать в ее стиле. Кто-то ругал меня за это: мол, нет своего стиля, почерка. Но меня это не смущает, – призналась поэтесса и зачитала свое стихотворение под названием «Как Белла».

Прочла Анар Изден и стихотворение «Друг», посвященное не менее ценному для нее жизненному персонажу – псу Барбосу. Написано оно было еще в 1989 году под влиянием пришедшего понимания: причинить боль может уход не только человека, но и верного, преданного четырехлапого товарища.