Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов вошёл в число претендентов на звание лучшего бойца 2025 года в одной из ведущих европейских лиг Oktagon, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Как информирует официальный сайт промоушена, помимо номинации, спортсмен занимает третье место в рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории (P4P).

Лидером рейтинга является чемпион тяжёлого веса ирландец Уилл Флери, который в декабре нокаутировал Мартина Будая, недавно вернувшегося из UFC с рекордом 7–1. Вторую строчку занимает чемпион среднего веса Керим Енгизек из Германии, имеющий статистику 6–0 в Oktagon.

Жумагулов владеет чемпионским поясом Oktagon в наилегчайшем весе и стал первым в истории дивизиона бойцом, которому удалось успешно защитить титул. В своём последнем поединке казахстанец одержал досрочную победу над бывшим бойцом топ-15 UFC Давидом Дворжаком, остановив представителя Чехии на арене O2 в Праге при аудитории около 20 тысяч зрителей. Для Дворжака это поражение стало первым досрочным за последние 13 лет.

На данный момент рекорд Жумагулова в Oktagon составляет 3–0, а после ухода из UFC — 5–0. Также сообщается, что боец рассматривает возможность перехода в весовую категорию до 61 килограмма с целью завоевания второго чемпионского пояса.