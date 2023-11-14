"Карьеру" наркодилера с работы пастухом пытался начать жамбылец

Пастух прятал наркотики на территории крестьянского хозяйства в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Жамбылской области

В Байзакском районе, на пастбище «Каска байтал», сотрудники управления по противодействию наркопреступности и спецподразделений ДП области остановили КамАЗ под управлением 36-летнего местного жителя. Кроме водителя в машине находился 44-летний житель Жуалынского района, который работал пастухом в местном крестьянском хозяйстве.

Во время допроса он рассказал, что решил заняться заготовкой марихуаны и искал для этого безлюдное место, и поэтому с готовностью принял предложение поработать пастухом в отдаленной сельской местности.

У пастуха в пакете обнаружено 3 кг 730 граммов высушенной марихуаны, 185,99 грамма гашиша и смола каннабиса весом 67,34 грамма.

В кармане у 36-летнего водителя изъято 5,88 грамма смолы каннабиса.

«Задержанные дали признательные показания. Начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы», – сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области полковник полиции Алим Бажикбаев.