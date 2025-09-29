Указом Главы государства Мадиев Жаслан Хасенович назначен заместителем Премьер-Министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Президента РК, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Трудовую деятельность начал в 2007 году ведущим трейдером Департамента ценных бумаг и торговли облигациями Инвестиционного Банка «Morgan Stanley» в Лондоне.

В разные годы работал экспертом Центра стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК, директором департамента казначейства АО «ФНБ «Самрук- Казына», заместителем председателя правления АО «Kazyna Capital Management» и АО «Банк Развития Казахстана», заместителем директора по монетарным операциям и управлению активами Национального Банка РК и советником Премьер-министра РК.

Также занимал руководящие должности в структуре Национального Банка РК и АО «Казахстан темир жолы».

С октября 2020 года по январь 2022 года работал на должности заместителя Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.

С января по сентябрь 2022 года занимал должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

С октября 2022 года по май 2024 года был генеральным менеджером Binance Kazakhstan.

С мая 2024 года работал министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

19 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.