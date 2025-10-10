Авиабаза Национальной гвардии на один день превратилась в место, где мечты юных патриотов поднялись выше облаков. Пятьдесят участников военно-патриотического движения «Жассарбаз» прибыли в воинскую часть 3656, чтобы увидеть, как рождается сила, покоряющая небо, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Для ребят эта экскурсия стала настоящим путешествием в мир авиации. Они узнали, как живут и служат те, кто охраняет страну с высоты, увидели легендарные самолёты и вертолёты, пообщались с пилотами, которые рассказали о своей профессии без прикрас — с гордостью и искренностью.

- Мы хотели показать нашим ребятам, что любовь к Родине — это не просто слова. Это выбор, путь и служение. Авиаторы Национальной гвардии — пример мужества, дисциплины и преданности делу», - отметил председатель столичного филиала движения Айдархан Маханбет.

Особый восторг у школьников вызвал мощный транспортный самолёт Y8. Они рассматривали кабину, трогали приборы и буквально ловили каждое слово лётчиков.

- Я впервые так близко увидела военные самолёты! Это невероятно. Такие встречи дают вдохновение и желание стать частью армии, - поделилась впечатлениями Диляра Тлеукенова, ученица 10 «Г» класса школы-гимназии №74 имени М. Мақатаева.

Отметим, что подобные встречи способствуют укреплению патриотического духа подрастающего поколения и формируют уважение к службе защитников Отечества.