Железнодорожные станции в Астане сменят название

Железнодорожные станции «Нур-Султан» и «Нур-Султан Нурлы жол» хотят переименовать в станции Астана и Нурлы жол соответственно, передает Kazpravda.kz

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Проект постановления опубликован на сайте «Открытые НПА». Ознакомиться с документом можно здесь.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что переименование не потребует финансовых затрат из государственного бюджета, финансирование будет осуществляться за счет средств акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».



