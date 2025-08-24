«Женiс» обыграл «Астану» в столичном футбольном дерби

Футбол
156

Такой неожиданный исход обострил борьбу за места в верхней части турнирной таблицы КПЛ

Фото: ФК «Женiс»

Вчера состоялся матч очередного тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), в котором столичный «Женiс» принимал земляков из клуба «Астана», сообщает Kazpravda.kz

С первых минут игры футболисты «Астаны» принялись методично расшатывать оборонительные порядки соперника, и уже на 14-й минуте матча нападающий номинальных гостей Нурали Жаксылыков открыл счет - 0:1. До конца первого тайма «Астана» имела еще два хороших момента для взятия ворот, однако голкипер «Женiса» Сергей Игнатович дважды выручил.

На 60-й минуте, вышедший на замену двумя минутами ранее, форвард номинальных хозяев Элгуджа Лобжанидзе сравнял счет в матче - 1:1. А спустя 13 минут грузинский нападающий сделал дубль, сумев вывести свою команду вперед - 2:1.

После пропущенного мяча номинальные гости усилили натиск на ворота соперника и на 80-й минуте заработали пенальти, который хладнокровно реализовал полузащитник «Астаны» Назми Грипши - 2:2.

Казалось матч так и закончится ничейным результатом, однако у команды хозяев было на этот счет другое мнение. На 94-й минуте форвард «Женiса» Всеволод Садовский, еще один удачно вышедший на замену игрок, установил окончательный счет в столичном дерби - 3:2!

Таким образом «Женiс», после победы над земляками, набрал 31 очко в 21-м проведенном матче и занимает седьмую строчку в турнирной таблице КПЛ.

В свою очередь «Астана», после поражения в столичном дерби, уступила первую строчку (43 очка), пропустив вперед себя костанайский «Тобол» (44 очка), который в домашнем матче обыграл туркестанский «Туран» - 2:0.

 

 

#Астана #футбол #КПЛ #Женiс

