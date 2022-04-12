Жертва финпирамиды подожгла себя перед зданием МВД: стало известно о ее состоянии

О состоянии женщины, устроившей самоподжог перед зданием Министерства внутрених дел РК, рассказали врачи Нур-Султана, передает Kazpravda.kz.

"Женщина 1990 года рождения была доставлена по линии скорой помощи в многопрофильную городскую больницу №1 с ожоговыми ранами некоторых участков тела. При поступлении в противошоковой палате была осмотрена комбустиологом, реаниматологом, токсикологом, терапевтом. Учитывая тяжесть пациентки ее госпитализировали в отделение реанимации с ожоговым шоком, площадью и глубиной ожоговых ран", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время женщина получает полный обьем медицинской помощи и находится под наблюдением медперсонала ОАРИТ. Состояние ее здоровья расценивается как все еще тяжелое.

Ранее стало известно, что обманутая вкладчица финансовой пирамиды Mudarabah Capital совершила самоподжог у здания МВД в Нур-Султане.