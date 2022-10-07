Женщина провалилась в яму на остановке в Шымкенте

Посреди дня на остановке в микрорайоне Нурсат 59-летняя жительница Шымкента провалилась ногой в яму, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

5 октября возле средней школы №80 женщина, не заметив ямы, провалилась ногой в расщелину бетонного асфальта и застряла. Выйти самостоятельно не получилось, пришлось вызывать спасателей.

С помощью специальных аварийно-гидравлических спасательных средств Holmatra спасатели разбили бетон и освободили горожанку, рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Шымкента.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи оказали женщине необходимую медицинскую помощь, добавили в ДЧС.