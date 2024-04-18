Женщину привлекли к адмответственности за фейк о действиях волонтеров в СКО

Видео, снятое злоумышленницей, быстро завирусилось в Сети, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Петропавловске 47-летняя горожанка сняла на видео, как волонтеры на заднем дворе одного из административных зданий грузят провизию в машину. Женщина решила, что стала свидетелем воровства волонтерами гуманитарной помощи.

Однако о своих подозрениях она оперативно сообщила не полиции, а участникам группы в WhatsApp, где она состоит. Из группы запись попала в соцсеть TikTok. Таким образом, была распространена ложная информация, которая была выявлена сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП СКО.

«В связи с паводками стражи порядка усиленно мониторят интернет-пространство для того, чтобы пресекать распространение недостоверной информации. Проверив сообщение, полицейские установили, что якобы «похищенная» провизия на самом деле отправилась в село Большая Малышка Кызылжарского района, пострадавшее от разлива реки Есиль», — сообщили в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что жительницу, распространившую недостоверную информацию, привлекли к административной ответственности.