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Происшествия
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка

Около поселка Актас в Карагандинской области нашли тела молодой женщины и ее 7-летней дочери. Что с ними произошло, выясняют полицейские. Неожиданную версию о смерти внучки и правнучки рассказала их бабушка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Тела мамы и дочки пролежали в лесопосадке неделю, прежде чем их обнаружили дачники. Полицейские пока не заявили официально: убили ли их здесь, или привезли сюда уже мертвыми.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время назначены экспертизы, чтобы определить, от чего умерли люди. Проводится расследование», — сообщили в ДП Карагандинской области.

Из близких у Екатерины и Софии – так звали маму и дочку – бывший муж и пожилая бабушка. Антонина Николаевна к своим 84-м похоронила двоих детей, мужа, внучку и правнучку. И осталась одна.

«Я, конечно, кричала там. Говорю: «закопайте меня вместе с ними!». Что дите-то? Вот кто это сделал? Как рука поднялась на ребенка? Да и на нее тоже? Еще живу, еще живу. А для кого жить теперь? Внучка вела правильный образ жизни, говорит пенсионерка. Родилась в Украине, потом переехала к ней в Казахстан и встретила любимого человека», — говорит Антонина Ягель.

По словам пожилой женщины, погибшая вышла удачно замуж.

«Ну сейчас как – поженятся, дите родилось. Смотришь – не живут! Муж хороший у нее, золотой человек! Высокий, красивый, все. Сделали вывод, что у нее послеродовая травма. У нее депрессия была. Екатерина от помощи отказалась», — рассказала бабушка.

После развода вернулась с дочкой к ней, но жила затворницей и даже не отдала семилетнюю Софию в школу. Держала при себе и почти не выпускала из дома. А потом обе ушли.

"Думала, может, помирились с мужем – ведь он в Софии души не чаял и финансово помогал", - продолжила пенсионерка.

Но куда направлялись мать и дочь в день своей гибели – пока загадка.

Явных признаков насильственной смерти обнаружено не было. Антонина Николаевна считает, что это убийство. Незадолго до смерти Екатерине приходили какие-то письма, и она их прятала.

«Моя подруга всегда говорила: это она в секту попала! Это она в секту попала, и ее теперь уничтожат! Когда в ванну зашла – там было свечек много, свечки большие», — поделилась пожилая женщина.

Антонина Николаевна уже несколько лет видит только силуэты. На одном глазу – катаракта, на другом – глаукома. Сейчас у осиротевшей пенсионерки единственное желание – операция. Чтобы смогла о себе позаботиться и дождаться, когда виновные в смерти ее внучки и правнучки, будут наказаны.

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