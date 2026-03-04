В столичном конгресс-центре EXPO состоялась встреча с женщинами-лидерами под девизом «Әйел әлемі – ел тағдырына жауапкершілік». На мероприятии выступили председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов и заместитель Премьер-Министра – министр культуры и информации Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Общенациональной Коалиции

Фото: Жаслан Жумабеков, Талгат Таныбаев

В зале собрались порядка тысячи женщин-лидеров со всех регионов Казахстана – представителей образования и здравоохранения, гражданского сектора, предпринимательства, науки и социальной сферы. В рамках мероприятия прошло обсуждение предстоящего 15 марта референдума по принятию новой Конституции.

Открывая мероприятие, спикер Мажилиса, председатель партии «AMANAT», руководитель Общенациональной Коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» Ерлан Кошанов подчеркнул, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание гендерной политике и напомнил его слова о том, что женщины отличаются аккуратностью в работе, вниманием к деталям и высокой ответственностью, поэтому именно им доверяются наиболее чувствительные и социально значимые сферы.

Говоря о роли женщин в обществе, Ерлан Кошанов отметил, что именно такие их качества, как забота о человеке, внимание к судьбе семьи и ответственность за будущее детей во многом определяют нравственный фундамент государства. По его словам, эти ценности сегодня находят отражение и в ключевых принципах новой Конституции, в центре которой находится человек, его достоинство, безопасность и возможности для развития.

Спикер Мажилиса добавил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев, будучи глубоко интеллектуальным человеком, постоянно делится своей мечтой – видеть казахстанцев, образованной, читающей и думающей нацией.

«Президент не раз отмечал, что каждый должен стремиться к знаниям и личному развитию. Именно эти жизненные взгляды Касым-Жомарта Токаева созвучны идеологии новой Конституции. В ней закрепляется путь страны к образованному и прогрессивному обществу. Его главным богатством станет человеческий капитал и светлые умы молодежи. Простыми словами, это значит, что наши дети и внуки будут с самого детства понимать глубокую ценность образования, стремиться к знаниям, высокой культуре. Наверное, это и есть заветная мечта Президента, которая теперь станет стержнем всей Конституции», – сказал он.

Отдельно Ерлан Кошанов подчеркнул, что женское крыло партии «AMANAT» за короткое время стало одной из наиболее заметных общественно-политических площадок страны. За три года активистки реализовали сотни инициатив, направленных на поддержку женщин, защиту детей и укрепление семейных ценностей. Женщины играют ключевую роль в реализации социальных партийных проектов «Қарызсыз қоғам», «Ауыл аманаты», «Tomiris», «Бақытты отбасы», «Кедергісіз келешек» и других.

По словам спикера Мажилиса, работа женщин заметна и в развитии образовательных инициатив. Так, при участии женского крыла была разработана магистерская программа по женскому лидерству, реализуемая совместно с Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая и Almaty Management University.

Он также отметил, что активистки женского крыла вносят значимый вклад в законотворческую деятельность. По их инициативе был принят закон, направленный на противодействие бытовому насилию, а также подготовлены поправки по развитию психологической службы. Кроме того, именно женщины подняли вопрос поддержки детей с аутизмом и семей, воспитывающих особенных детей, что стало основанием для разработки соответствующего законопроекта и внедрения системы ранней диагностики аномалий в развитии детей.

В целом, сегодня женщины все чаще занимают руководящие позиции в органах власти, бизнесе и общественных объединениях, а их активность становится реальной движущей силой модернизации страны. Все это является результатом системной государственной политики по поддержке женщин.

Ерлан Кошанов также отметил, что важное место в новой Конституции уделено защите института семьи и традиционных ценностей. В проекте Основного закона четко закреплено, что брак является добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины, что создает прочную основу для рождения и воспитания детей. Одновременно государство усиливает меры по защите прав женщин. В частности, ужесточена ответственность за так называемое «похищение невест», которое, как подчеркнул Глава государства на заседании Национального курултая, является не традицией, а грубым нарушением прав человека. Все эти шаги направлены на укрепление семьи, защиту чести и достоинства женщин и формирование безопасной и справедливой общественной среды.

Спикер Мажилиса обратил внимание, что сегодня в разных регионах планеты возникают новые конфликты и очаги напряженности. Ситуация с Ираном приковала внимание мировой общественности и не может оставить равнодушным никого. Именно поэтому особую ценность приобретают мир, стабильность и общественное согласие в нашей стране. По его словам, Казахстану удается сохранять устойчивость и единство, во многом благодаря взвешенной политике Президента Касым-Жомарта Токаева и его высокому международному авторитету.

Основной закон четко определяет полномочия ключевых институтов власти и сохраняет президентскую форму правления как основу стабильности, последовательности реформ и устойчивого развития страны, как гарант обеспечения непрерывности, системности и согласованности работы всех ветвей власти. Это основа внутренней стабильности, устойчивого развития и укрепления Независимости страны.

Заместитель Премьер-Министра – министр культуры и информации, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Аида Балаева особо отметила, что проект новой Конституции сохраняет социальный характер Казахстана как государства. Она добавила, что самое большое счастье каждой женщины, каждой матери – это светлое будущее ее детей. Именно поэтому участие в референдуме 15 марта имеет исключительную важность.

Также в ходе мероприятия делегаты форума отметили, что проект новой Конституции отражает ключевые запросы общества. Подчеркивалась важность закрепления норм о защите персональных данных в цифровой среде, придания науке, образованию и инновациям статуса стратегического приоритета, а также укрепления института семьи, защиты материнства и детства. Отдельное внимание уделялось развитию инклюзивного образования, поддержке медицинских работников, обеспечению правовой определенности и защите частной собственности, роли средств массовой информации в общественном диалоге и институциональной поддержке волонтерства.