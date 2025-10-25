Женская борьба: Шугыла Омирбек завоевала историческое "золото" на чемпионате мира U23

Спорт
87

На проходящем в сербском городе Нови Сад чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет Казахстан впервые в истории завоевал золотую медаль в женской борьбе, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

В весовой категории до 55 кг Шугыла Омирбек в финале одержала победу над многократной чемпионкой Европы среди молодежи, турецкой спортсменкой Тубой Демир со счётом 12:8.

На пути к финалу наша спортсменка последовательно победила серебряного призёра чемпионата мира U23 Михаэлу Симон (Молдова) – 10:2, серебряного призёра чемпионата мира среди кадетов Александру Войчилеску (Румыния) –3:1, а в полуфинале чемпиона Европы среди спортсменов до 20 лет Амори Андрих (Германия) – 2:0.

Отметим, что с момента основания чемпионата мира U23 в 2017 году ни одна казахстанская спортсменка ранее не доходила до финала.

Если взглянуть на историю турнира, то в 2023 году чемпионом стал Султан Асетулы (67 кг, греко-римская борьба), а в 2024 году – Ризабек Айтмухан (97 кг, вольная борьба).

До этого крупнейшим достижением Шугылы Омирбек считалось серебро чемпионата Азии U23, прошедшего в 2024 году в Иордании.

#Спорт #женская борьба #Шугыла Омирбек

