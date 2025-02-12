Женская сборная по лыжным гонкам завоевала серебряную медаль в Харбине

Женская сборная Казахстана по лыжным гонкам завоевала серебряную медаль в эстафете 4×5 км на IX зимних Азиатских играх в Харбине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Турар Казангапов / Минтуризма и спорта

В напряженной борьбе с сильными соперниками Камила Елгазинова, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина показали отличную командную работу и высокий темп, финишировав вторыми.

Первое место занял Китай, третье - Япония.

В ведомстве напомнили, что в соревнованиях по лыжам в копилке Казахстана 3 медали. До этого Константин Борцов взял серебряную медаль, Олжас Климин - бронзовую.