Еще одну медаль завоевал Казахстан на Азиаде-2025

Представитель команды Казахстана по лыжным гонкам Олжас Климин поднялся на третью ступень пьедестала Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: Министерство туризма и спорта

Казахстанский спортсмен успешно представил страну на дистанции 10 километров свободным стилем.

Финишное время Климина составило 21:20.3. Победу одержал японец Харуки Ямашита - 21:06.5. Вторым стал его сокомандник Такацуга Уда - 21:16.5.

Добавим, что ранее лыжник Константин Борцов завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на зимних Азиатских играх.

Напомним, что первое «золото» Азиады-2025 принесла мужская сборная по шорт-треку. Кроме того, смешанная команда Казахстана по шорт-треку завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай).

Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин стал серебряным призером Азиатских игр, команда Казахстана по фристайл-акробатике тоже завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай).