Женская сборная Казахстана стартовала с победы на ЧМ по хоккею

Фото c сайта iihf.com
Женская сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на чемпионате мира, проходящем в шотландском Дамфрисе, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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В первом матче группы "А" второго дивизиона казахстанские хоккеистки встречались с командой Южной Кореи и одержали победу со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). В составе сборной Казахстана отличились Мерует Рыспек и Ольга Конышева.
Следующий матч казахстанки проведут 31 марта. Соперником будет команда Польши, разгромившая в своем первом матче Хорватию со счетом 10:3.
Турнир проходит с 30 марта по 5 апреля.