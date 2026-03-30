Турнир пройдет этой осенью в Таиланде

Фото: пресс-служба Минтуризма

В спортивном комплексе Sana Sport в Астане состоялся отборочный турнир Центральноазиатского региона к Кубку Азии среди девушек до 18 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

В соревнованиях приняли участие национальные сборные Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.



По итогам турнира сборная Казахстана заняла первое место. Серебряные медали завоевала команда Узбекистана, бронзовые — сборная Кыргызстана.

Таким образом, казахстанская команда получила путёвку на турнир FIBA U18 Women’s Asia Cup, который пройдет в сентябре 2026 года в Таиланде.





Проведение отборочного турнира в Астане стало важным событием для развития женского баскетбола в стране. Соревнования были организованы на высоком уровне в соответствии с требованиями FIBA. Для обслуживания матчей были приглашены судьи международной категории из Кореи и Монголии.