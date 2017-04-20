​Женский подход к мужской игре

Так и есть: в хоккей берут всех девчат. Но остаются в этом спорте единицы – те, в ком желание играть год от года только крепнет.

Лед, драйв, адреналин

…Обычный район Усть-Каменогорска. Рядом с городской школой в глаза бросается яркий ледовый модуль. За входной дверью одна за другой скрываются девочки с увесистыми сумками через плечо. Длинноногие, с точеными фигурками. Еще несколько минут и на ледовую арену выкатывается настоящая хоккейная дружина. Шлемы, щитки, коньки, бешеные скорости, щелчки шайб, искры снега из-под заточенных лезвий… Только подкрашенные реснички и девичьи хвостики выдают в игроках… барышень.

– Круто! – с ходу заявила нам Галина Идиатуллина. – Я тренируюсь 6 лет, и ни разу не было мысли бросить. Мне нравится сам лед, драйв, борьба, адреналин. Нравится, что во время игры надо постоянно включать мозги.

Усть-Каменогорскую спорт­школу можно назвать кузницей кадров для казахстанского профессионального женского хоккея. Только за последние три года 9 девчонок из областного центра Восточного Казахстана стали выступать за столичный клуб «Томирис», еще 5 – за алматинскую команду «Айсулу». «Большинство девочек остаются в профессиональном спорте, – подтвердила опытный тренер Мария Федоренко. – Многие входят в молодежную сборную страны, многие в числе кандидаток».

Сейчас в составе усть-каменогорского «Торпедо» 6 хоккеисток, завоевавших «бронзу» на юниорском чемпионате мира в 2015 году, – Анна Пяткова, Александра Кокорина, Екатерина Куценко, Галина Идиатуллина… Чтобы найти таких талантливых игроков, тренеры просеивают десятки кандидатов. Девочка может быть влюблена в игру, хранить шайбу чуть не под подушкой, но если нет дара чувствовать команду, бесполезны любые старания. Настоящий хоккеист всегда работает на все звено, а хоккеист женской дружины еще работает на общий настрой. Женская психология – штука тонкая, тренеры говорят: если эмоциональный настрой у команды в нужном формате, они порвут любого соперника.

– Сразу отсеиваются те, кто пришел, как говорит молодежь, по приколу или за компанию, – заметила Мария. – Мы не делим хоккей на мужской и женский, потому что невозможно победить, если у тебя в голове комплекс слабой половины. В хоккее остаются только личности, с характером. Даже если для наших девчат спорт не становится профессией, за них можно не беспокоиться – в жизни не пропадут. Мы постоянно тренируемся с мальчишками, в нынешнем году на чемпионате играли с 13–14-летними пацанами. Бывает, в первом и втором турах они нас раскатают, а в третьем туре девчонки выходят и спокойно выигрывают с разгромным счетом. Просто потому что настроились.

Всем девчатам хоккей

По словам специалистов, тренировать хоккеисток всегда тяжелей, чем хоккеистов. У парней, если слово наставника вдруг дошло не сразу, можно для большей ясности отпустить подзатыльник. Никто не обидится. С девочками все тоньше и деликатней, даже на повышенный тон в ответ можно получить только слезы.

– У каждой свой характер, к каж­дой нужен подход, – заметила тренер. – И в матчах так же: если в мужском хоккее много силовой борьбы, у женщин в основном ловкость, реакция, игровое мышление. Вы загляните в их рюкзаки – рядом с формой, коньками обязательно тушь, помада, зеркальце. Этим все сказано.

Про хоккейную форму девочки говорят: «наше все». Рыжеволосая Катерина призналась: клюшку достает даже летом – подержать в руках, ощутить азарт. Откровенно говоря, у нас при виде щелкающих по льду шайб замерло сердце – а ну как прилетит по корпусу?

– Бывает, прилетает, – соглашается капитан усть-каменогорских хоккеисток Аня Пяткова. – Но это минутная боль, можно перетерпеть. На то и спорт – учит держать удары. Все девчонки эмоционально устойчивы. Что для сверстниц стресс, то в нашей команде – мелочь, никто не обратит внимания. Зато сколько эмоций и драйва дает игра. Меня родители привели в хоккей в начальной школе, и я ни разу не захотела бросить.

Вес сумки с полной хоккейной экипировкой – около 20 кг. На лед девчата выезжают в форме весом примерно 10 кг! При такой нагрузке они должны ускоряться, бросаться в атаку, оборону, убегать, догонять…

– У наших девчонок самое гармоничное сложение, – отметила тренер Ирина Могильникова. – Ни грамма жира, развиты все группы мышц. Бывает, к нам приводят раскормленных детей, девятилеток весом 70 килограммов! И постепенно за год-два ребенок приходит в норму самым правильным способом – за счет физических нагрузок.

Конечно, игровой и достаточно силовой спорт диктует жесткие правила. Первая тренировка с 7 утра, днем – общефизическая подготовка, вечером – вторая тренировка. Все лето, по словам наставников, идет интенсивная предсезонка – сборы на загородных базах с серьезными нагрузками по легкой атлетике, акробатике, с силовыми упражнениями.

– Все наши юниорки учатся в спецклассе в интернате для ребят, одаренных в спорте, – заключила Ирина. – Там идут навстречу час­тым отъездам на турниры, дают задания с собой или разрешают сдать экстерном. Такие нагрузки тоже закаляют характер.

В Усть-Каменогорске особая хоккейная аура, город буквально пропитан респектом к этому виду спорта. С первыми морозами во дворах и школьных коробках малышня начинает гонять шайбу, хоккейные турниры проводятся между дворовыми клубами, школами, районами. В свое время именно после ледовых баталий во дворе в игровую секцию пришли Мария Федоренко и Ирина Могильникова. Капитана сегодняшнего женского состава «Торпедо» Аню Пяткову за руку привел ее папа – из любви к хоккею.

Сейчас в Казахстане в хоккей играют женские команды в ­Алматы, Усть-Каменогорске, Астане, Рудном и… пожалуй, все. Тем не менее тренеры уверены: у женских дружин хорошее будущее. В Усть-Каменогорске рядом со взрослыми девчатами на льду вовсю завихривает малышня, человек 30. А самой младшей 4 года...

– Есть с кем работать, – оптимистичны тренеры.