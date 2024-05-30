Жертвы паводков: двое мужчин утонули в Атырауской области

Паводки
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Дана Аменова
Корреспондент

Спасатели нашли тела пропавших людей в Жылыойском и Махамбетском районах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной департамент по ЧС

Фото: ДЧС Атырауской области

29 мая в 15:55 спасатели оперативно-спасательного отряда извлекли из озера «Камысколь» тело пропавшего в Жылыойском районе человека и передали его сотрудникам полиции.

Напомним, пропавший 32-летний гражданин вышел из дома 23 мая около 19:30 часов и по словам родственников, ушел на рыбалку на собственной лодке на реку «Жем» и обратно не вернулся.

Спасатели проводили непрерывные поисковые работы в течение 6 дней с момента поступления вызова.
В поисково-спасательных работах было задействовано 3 спасателя и моторная лодка ДЧС Атырауской области.

Кроме того, 29 мая в 16:15 часов в 5 км от села Акжайык Махамбетского района спасатели извлекли и передали сотрудникам полиции тело 26-летнего мужчины из реки Урал, которая распространилась по пойме.

Как выяснилось, мужчина вышел на выпас скота 28 мая в направлении крестьянского хозяйства «Манаш» и обратно не вернулся.
Всего в поисково-спасательных работах были задействованы 21 человек, 6 единиц техники, 3 единицы моторных лодок ДЧС Атырауской области, РОП, МИО.

В настоящее время из-за повышения уровня воды в реке Урал вода вытекает за пределы своего русла и распространяется по поймам.
В связи с этим департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области призывает жителей и гостей области соблюдать меры безопасности во время паводка.

#паводки #ДЧС #Атырауская область

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