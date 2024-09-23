Жестовому языку обучают патрульных полицейских в Казахстане

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

23 сентября отмечается Всемирный день жестовых языков. Этот день напоминает о важности коммуникации и доступности для всех членов общества, включая людей с нарушениями слуха. Для некоторых из них жестовый язык является основным способом общения и понимания окружающего мира

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов и Polisia.kz

Полиция Казахстана уделяет особое внимание инклюзивности в своей работе. Официальный представитель Министерства внутренних дел Шынгыс Алекешев сообщил, что все сотрудники патрульной полиции проходят обучение жестовому языку, чтобы быть готовыми помочь людям с ограниченными возможностями в любой ситуации, сообщает Kazpravda.kz

«Ежедневно в полицию обращаются граждане с различными потребностями. Особенные граждане могут оказаться в сложной или опасной ситуации, и рядом может не оказаться кого-то, кто сможет объясниться с ними. Поэтому все наши патрульные учатся основным жестам, позволяющим поддержать человека и оказать необходимую помощь. Это не просто формальность, а важный навык, который может спасти жизнь», – отметил спикер.

Также он добавил, что теперь каждый патрульный знает, как жестами сказать: «Не волнуйтесь, полиция с вами, мы вам поможем». Это особенно важно в экстренных ситуациях, когда нет времени на поиск переводчика или когда необходимо срочно передать простое, но важное сообщение.

#полиция #МВД #обучение #язык #патруль #жест

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