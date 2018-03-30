​Жесты вместо слов

Культура водителя и пешехода – часть общей культуры человека, то есть его общественного, нравственного и умственного развития.

Настоящий водитель всегда должен быть вежлив и предуп­редителен – он не будет крутить пальцем у виска и, открыв окно, выкрикивать в адрес зазевавшегося пешехода ругательства. Нельзя считать хорошим, надеж­ным водителем человека, наделенного такими чертами, как агрессивность, неуравновешенность, недоброжелательность, пренебрежительное отношение к мнению окружающих и неумение обдумывать последствия своих слов, поступков и жестов.

Да-да, и жестов… Именно о них пойдет сегодня речь. Мы часто пользуемся традиционными и привычными жестами, когда хотим поблагодарить водителя за то, что остановился и дал возможность выехать с парковки на дорогу, мы машинально поднимаем левую руку или же, высунув руку в окно, показываем «лайк» – жест согласия и одоб­рения, который сразу стирает языковые барьеры. Протянутая вперед ладонь водителя означает просьбу остановиться и пропустить его в следующий ряд движения. В каж­дом из этих случаев благодарный водитель еще и поморгает вам стоп-сигналом, считая что одного жеста мало: а вдруг он остался незамеченным…

Но можно ли этими и другими привычными жестами пользоваться в незнакомой стране, куда вы выехали на отдых и к тому же взяли там автомобиль напрокат? Чтобы не попасть впросак, необходимо помнить, что разные жесты в разных странах, как и разговорная речь, уникальны и трактуются многогранно. Один лишь знак либо телодвижение, произведенное без какого-либо злого умысла, способно вмиг разрушить тонкую грань понимания и доверия. Помните, что у разных народов одни и те же жесты имеют совершенно разный смысл. Расскажем о некоторых часто встречающихся жестах.

«Иди-ка сюда»

Знак указательным пальцем «подойди ко мне», который порой водители применяют по отношению к пешеходам, когда хотят что-то спросить, является табу в азиатских странах, так как говорит о том, что вы считаете собеседника ниже себя. Видимо, пришло время отказаться от этого жеста и в нашей стране. Невольно вспоминается известная кинокомедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница», когда Балбес (артист Юрий Никулин во время погони таким жестом и со словами «ути-ути-ути…» подзывает к себе главную героиню (Наталья Варлей). На Филиппинах, к примеру, этот жест уместен только в отношении собак, а если вы показали его человеку, то вас могут и арестовать.

«Коза»

Этот жест любят рок-музыканты, металлисты и их поклонники. Однако не стоит показывать его в Италии, Испании или Македонии, особенно мужчинам, так как жест намекает на неверность жены адресата («рогоносец»). Вспоминается случай, когда в Италии украденный злоумышленниками мальчик (с целью требования выкупа у родителей) догадался показать этот знак полицейским с заднего окна автомобиля. Полицейских это, естественно, возмутило, и они помчались в погоню. Благодаря этому жесту мальчик спас себя и помог поймать преступников. Но это, так сказать, единичный случай…

В США похожий знак (вверх подняты большой палец, указательный и мизинец) означает «я тебя люблю».

Среди суеверных людей в западных странах знак «коза» значит то же, что у нас плевок через плечо, то есть обычная защита от сглаза ведьм и разной нечистой силы.

«Лайк»

Упомянутый нами жест благодарности «лайк» в Тайланде является знаком осуждения. Хотя он скорее всего детский, подобно высовыванию языка, его стоит избегать. В Иране – это оскорбительный жест, эквивалент выставленного среднего пальца. В некоторых других странах, например в Греции, такой знак означает «заткнись».

«Ок»

Кольцо из большого и указательного пальцев, означающее в большинстве стран мира «все в порядке» или «ок», во Франции означает «ноль» или «никчемный». В Греции и Турции этот жест считается намеком на гомосексуальность. А в некоторых странах Среднего Востока, например в Кувейте, он обозначает «дурной глаз».

«Победа»

Жест, который показывают указательным и средним пальцами руки в виде буквы V и ладонь при этом повернута от себя, во многих странах означает победу или мир. Подобный жест, но с помощью трех пальцев (большой, указательный и средний) я наблюдал в ОАЭ, где он также является миролюбивым символом приветствия и победы.

Однако, если при этом ладонь обращена к человеку, то в Великобритании, Ирландии и Австралии V-образный жест является оскорбительным и невербальным эквивалентом фразы «отвали». Дело в том, что английским лучникам, наводившим трепет на врага во время 100-летней англо-французской войны, отрубали именно эти два пальца на правой руке, чтобы они не могли больше стрелять из луков. И если лучник показывал так неповрежденные пальцы, это означало «Бойтесь, враги!». Французы воспринимали этот жест как оскорбительный в их адрес. Кстати, таким «неправильным» жестом грешил сам Уинстон Черчилль.

Выставленная ладонь

Протянутая вперед ладонь выражает просьбу прекратить или остановиться, но в Греции приобретает другой смысл и является оскорбительной. Это идет с тех времен, когда по улицам водили преступников, а зеваки бросали в них всякие гадости растопыренной пятерней. Ладони, направленные в сторону собеседника (этот жест остался с византийских времен), – во Франции, Греции и Турции этот жест тоже несет негативный смысл. В Азии и Бразилии он считается непристойным и вульгарным, а также символизирует пятую точку, в Японии – деньги, в Сирии – «пошел к черту», а в Тунисе – «я тебя убью»…

Типичный жест итальянцев – ладонь в форме лодочки – означает вопрос, призыв к объяс­нениям. А аналогичный жест в Мексике – призыв заплатить за информацию: «Ничего не скажу бесплатно».

В Пакистане самый оскорбительный жест для мужчины от женщины – направленная на него раскрытая ладонь, а от мужчины к мужчине – два хлопка в ладоши. Это конкретный намек на нетрадиционную ориентацию.

Скрещивать пальцы на удачу

Действительно, скрещенные указательный и средний пальцы в Европе являются символом пожелания удачи. В то же время во Вьетнаме этот знак означает женские гениталии… Такой знак в некоторых странах используют и для защиты, например, когда обманывают или хотят, чтобы не сглазили, на удачу. Иногда с этой же целью пальцы переплетают на обеих руках и прячут от собеседника. Но это уже явно не для водителей…

Кукиш, или фига

Во Франции известный нам всем «кукиш» имеет такой же неприличный смысл. В Японии и Таиланде его воспримут как предложение полного спектра сексуальных услуг. В Бразилии это благожелательный жест, который используют для пожелания удачи и защиты от сглаза. В Турции он имеет агрессивный и грубый характер, это все равно что показать средний палец. А вот у славян он почитался в старину и применялся как оберег от нечистой силы, но со временем потерял этот смысл и стал непристойным.

Средний палец

Пришло время разъяснить и этот жест, который мы уже не раз упоминали. «Оскорбительный палец» – так дословно переводится древнеримская фраза digitus impudikus, обозначавшая комбинацию из выставленного вперед среднего пальца (при сжатых указательном и безымянном пальцах). Этот жест является чуть ли не самым древним жестом, известным ученым. Считается, что первым человеком в истории, который употребил этот жест в знак недовольства речью оппонента, был древнегреческий философ Диоген. Он показал жест, который сегодня считается непристойным, оратору Демосфену в IV веке до н. э.

На самом деле жесты и знаки можно было бы перечислять еще, но мы выбрали те, которые иногда могут использовать водители, сидя за рулем своей машины. Поэтому, прежде чем ехать в какую-то незнакомую страну, не лишним было бы ознакомиться с жестами и обычаями этой страны. Счастливого пути!