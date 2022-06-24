Жилищную программу для молодежи запустят в еще одной области Казахстана

В Жамбылской области запустят программу для молодежи «Әулиеата жастары», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Отбасы банк».

Новую программу реализует акимат Жамбылской области совместно с Отбасы банком. Этот проект даст возможность молодым учителям, врачам, медсестрам, работникам культуры, спортсменам, тренерам-преподавателям, журналистам, преподавателям вузов и научным сотрудникам получить льготные займы для приобретения собственного жилья.

Возраст будущего заемщика не должен превышать 35 лет. Официальный стаж трудовой деятельности в Жамбылской области участников программы должен быть не менее последних 12 месяцев на момент подачи заявки. Учитываться будет и доход. На каждого члена семьи он не должен превышать размера 3,9 ПМ (1 ПМ – 37 389 тенге). Также у участника программы и членов семьи не должно быть в собственности недвижимости в течение последних 5 лет.

На данный момент в очереди на получение жилья стоят 7 140 жителей региона в возрасте до 35 лет. В прошлом году приобрести собственную квартиру по госпрограмме смогли 318 молодых граждан. В этом году «Әулиеата жастары» станет дополнительным инструментом покупки собственной жилплощади по доступным условиям.

«Жамбылская область перенимает успешный опыт запуска подобных программ в Алматы, Нур-Султане и Караганде. Там местные власти совместно с Отбасы банком уже запустили подобные жилищные программы, чтобы поддержать своих молодых специалистов, в которых они особенно нуждаются. У нас на первом этапе акимат региона для нового проекта выделяет 500 млн тенге, Отбасы банк поможет с льготным кредитованием. Благодаря такой поддержке первые новоселья участники программы смогут отметить уже в ближайшие месяцы», – рассказала директор Жамбылского областного филиала Отбасы банка Гульзат Бекназарова.

Прием заявок на участие в новой жилищной программе стартует 20 июля и продлится до 30 июля текущего года на портале www.e-jambyl.kz

После завершения приема заявок будет сформирован список участников, который направят в Отбасы банк. В банке необходимо будет пройти оценку платежеспособности и самостоятельно найти жилье. Его можно будет приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке, а также в строящихся объектах с гарантией АО «Казахстанская жилищная компания».

Для покупки жилья Отбасы банк может выдать максимальную сумму займа в размере 13 млн тенге (если недвижимость стоит более 13 млн тенге, то разницу можно оплатить из собственных средств), первоначальный взнос должен быть не менее 5%. Процентная ставка по кредиту составит 5% годовых (ГЭСВ 5,2%). Заем можно взять на срок до 19 лет.