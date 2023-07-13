Жильцы многоквартирного дома в новостройках Талдыкоргана уже второй месяц наблюдают, как рушится их жилье, ожидая хоть какой-то реакции со стороны застройщиков и местных властей
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Диана Калдыбек, область Жетысу
Отделка фасадной стены девятиэтажного блока дома номер 27 в микрорайоне «Болашақ» частично отвалилась больше двух месяцев назад. За облетевшими элементами облицовки и утеплителя обнажились бетонные стены пяти этажей. Лишь по счастливой случайности, говорят здешние жильцы, никто не пострадал.