Жильцы многоквартирного дома в новостройках Талдыкоргана уже второй месяц наблюдают, как рушится их жилье, ожидая хоть какой-то реакции со стороны застройщиков и местных властей

Сейчас эту стену все стараются обходить стороной, потому что от зияющей «раны» продолжают отпадать фрагмен­ты отделки.

Обитатели пострадавшего дома считают, что виной всему – низкое качество строительства, ведь никакого серьезного внешнего воздействия, кроме погодных перепадов, на здание не было. Но так ли это на самом деле – неясно и по сей день. Обращения в городской отдел жилищно-коммунального хозяйст­ва результатов не принесли, сетуют жильцы. А потому не то что устранить повреждения, но даже выяснить причины произошедшего пока не удалось.

– Дом сдали в эксплуатацию в 2018 году, – рассказывает живущий здесь с 2020 года Азат Жумаханов. – Прошло не так много времени, а отделка фасада уже вовсю рушится. И с каждым днем ситуация ухудшается. К тому же на верхних этажах в непогоду жильцы постоянно страдают от протекающей крыши. С проблемой обрушения фасада я обращался лично к руководителю отдела ЖКХ Талдыкоргана. Но на мои звонки и сообщения никакой реакции не последовало.

К сожалению, это далеко не единственная проблема, на которую жалуются жильцы новостройки. У многоквартирного дома, включающего в себя пяти-, семи- и девятиэтажные корпусы, нет собственной детской площадки. Зато рядом есть пустырь, зарастающий бурьяном. Дополняет эту безрадостную картину незавершенная стройка. Как рассказывают местные мамы, чтобы поиграть на оборудованной площадке, детям приходится ходить в соседние дворы. А это, учитывая обилие автомобилей, небезопасно. Да к тому же в густонаселенном микрорайоне на каж­дой оборудованной дворовой территории – буквально яблоку негде упасть…

– Неужели за пять лет в таком людном дворе не могли поставить детскую игровую зону или предусмотреть ее строительство заранее, – не скрывает возмущения мать троих детей Алима. – Сейчас летом и вовсе нечем занять детей, нам постоянно приходится куда-то идти или даже ехать в другие микрорайоны.

Но больше всего жильцы опасаются дальнейшего разрушения фасада, тогда как не за горами сырая и холодная осень. При этом делать ремонт за счет собственных средств они не намерены, считая, что ответственность должна нести подрядная организация, допус­тившая такие недочеты.

Получить хоть какой-то комментарий от сотрудников городского отдела ЖКХ оказалось, действительно, делом не из легких. В итоге ответ последовал лишь после обращения лично к акиму Талдыкоргана. Ернат Базил был назначен на эту должность считанные дни назад – 30 июня. Градоначальник сразу отреагировал на обращение, пообещав разобраться в ситуации в кратчайшие сроки.

Стоит заметить, что жалобы на многочисленные проблемы в новостройках поступают от талдыкорганцев регулярно. Так, в микрорайоне «Бірлік» в сданной всего три года назад в эксплуатацию многоэтажке уже неоднократно случались прорывы канализации. А в декабре прошлого года в этом же микрорайоне в новых квартирах произошел настоящий потоп из-за того, что на ­техническом этаже сорвало кран горячей воды.