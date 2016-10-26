Жирафа отравили? Статьи 602 Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Уникальный питомец скончался от лейкоза, убеждены сотрудники зоосада.



– Гепард, самка по кличке Чита, три года болела белокровием, – рассказал пресс-секретарь зоопарка Тохтар Алиев. – И все это время наша ветеринарная часть делала все возможное, чтобы спасти животное. К сожалению, болезнь победила.



Точную причину смерти хищника установит экспертиза: труп животного передан в республиканскую ветеринарную лабораторию. Этой краснокнижной кошке было всего 6 лет. В наш зоопарк ее привезли в годовалом возрас­те из ЮАР.



Кончина гепарда продолжила череду смертей крупных уникальных экземпляров зверинца. В нынешнем году здесь умерли пятилетняя тигрица Куралай и трехлетняя рысь, с 2008 по 2014 год погибли все шесть снежных барсов, что вызвало широкий резонанс обществен­ности. Экспертизой установлено: все животные умерли от пневмонии.



– Воспаление легких – основная болезнь семейства кошачьих, – уточнил Т. Алиев.



Совсем недавно, 5 октяб­ря, неожиданно скончался двухлетний жираф по кличке Мелман. При этом, как сообщил пресс-секретарь зоопарка, к его гибели могут быть причастны… сотрудники учреж­дения.



– Мелмана и другого жирафа по кличке Хангри должны были погрузить в транс­портировочный вольер для отправки в Московский зоо­парк: их мы поменяли на шимпанзе, гиен и волков, – детализировал он подробнос­ти случившегося. – Перед отправкой в 4 часа дня жирафов обследовали ветврачи. Состояние Мелмана было нормальным. Через час животное вдруг упало. Его пытались реанимировать, но тщетно. Служебным расследованием установлено, что жирафа отравили. И сделали это работники зоосада. Если факт отравления подтвердит экспертиза, результаты которой мы ожидаем со дня на день, руководство учреж­дения напишет заявление в полицию.



Всего в текущем году от разных болезней и несчастных случаев Алматинский зоопарк потерял более 20 животных. В их числе сайгак, як, сурикат, европейская лань, лама гуанако, винторогий козел, несколько соколов.



Чтобы люди не вредили питомцам зоосада, служба безо­пасности учреждения переведена на усиленный режим работы. Также в ближайшее время здесь установят дополнительные видеокамеры: сейчас их 70, а будет 119. Что касается работы ветслужбы, то, как заверяет Т. Алиев, дополнительных мер здесь не нужно: смена из пяти айболитов несет круглосуточную вахту и располагает всеми необходимыми медикаментами.

