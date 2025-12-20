Фото: МЧС РК

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям житель Астаны Айткен Азамат награждён медалью «Суға батқандарды құтқарғаны үшін» за проявленное мужество при спасении мужчины, провалившегося под лёд в реке Есиль.

Проишествие произошло 10 декабря в районе моста Марал. Во время прогулки, Айткен Омарулы услышал крик о помощи и незамедлительно поспешил на помощь мужчине, который тонул. Благодаря его решительным и смелым действиям жизнь мужчины, 1963 года рождения, была спасена.

Начальник ДЧС города Астаны Марат Кульдиков вручил медаль Айткену Азамату и выразил благодарность за его смелый поступок.