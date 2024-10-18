Житель Костаная осужден за незаконный ввоз вейпов из России

Суд
19
Гульмира Кунапия
корреспондент

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты почти 7,5 тыс. штук вейпов на сумму около 45 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АФМ завершило досудебное расследование по факту ввоза вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них на территорию Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Установлено, что житель Костаная завозил вейпы с целью их дальнейшего распространения на территории РК через созданный им Telegram-канал.

«Вейпы поступали в Казахстан из Российской Федерации, и далее через курьеров и почтовые отправления реализовывалась на территории всей страны. Стоимость заявок на приобретение продукции начиналась от 100 000 тенге, оплата принималась только путем перечисления на банковскую карту, оформленную на иностранного гражданина, для сокрытия фактов реализации продукции, запрещенной к обороту на территории страны», – рассказали в агентстве. 

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты почти 7,5 тыс. штук вейпов на сумму около 45 млн тенге.  

Судом виновному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.
Изъятые вейпы подлежат уничтожению.

#суд #продажа #вейпы

Популярное

Все
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Звезды тенниса поддержали детей с аутизмом в Алматы
Редкие породы собак представили на выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шавкат Рахмонов может стать первым чемпионом UFC из Казахстана
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
100-летие со дня рождения классика национальной литературы Бердибека Сокпакбаева отмечают в Казахстане
Студентка из Приаралья создала образовательный MVP-сайт Qazaq comics
Картина «Айкай» Кенжебека Шайкакова к концу года выйдет в национальный прокат
В Риддере за последние два месяца распахнули двери пять дополнительных кабинетов казахского языка
Уроки казахского: книги, фильмы и музыка помогут овладеть языком
29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана
Соединенные Штаты писателей
Ташкент привлекает красотой и гостеприимством
Сенаторы внесли поправки в закон об улучшении жилищных условий граждан и вернули документ в Мажилис
Армия многому научит
Еще недавно здесь был пустырь
Кожа путешествует по свету
Он взлетел выше беркута
Научная конференция в честь 130-летия Сакена Сейфуллина прошла в Кокшетау
В стране начинают культивировать новый олимпийский вид спорта
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб
Почти все многоэтажки ЗКО готовы к предстоящему отопительному сезону
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
Хавбек по прозвищу Ваха: юбилей легенды казахстанского футбола
Кызылординский областной историко-краеведческий музей пополнился новыми экспонатами
Как измеряется валовое национальное счастье, рассказала аналитический психолог
Дас ист фантастиш:искусственный интеллект – это идеальный библиотекарь
Ер-Төстік и Алдар-Көсе покоряют иностранного зрителя
Приаральский отряд Института археологии им. А. Маргулана завершил летние исследования памятников Жетиасарской культуры
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
В связи ухудшением погоды закрыты дороги в ряде регионах
В прокат вышел байопик Канагата Мустафина о силаче Кажымукане
Активно внедряются меры по защите детей в киберпространстве
Президент примет участие в международном форуме в Туркменистане
Рабочие профессии становятся востребованными среди молодежи в области Абай
Проекты Ассамблеи народа Казахстана помогают павлодарцам изучать государственный язык
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
В Атырау появится дендрологический парк
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Принцип «слышащего государства»
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау

Читайте также

Многодетную мать восстановили в очереди на госжилье в Атыра…
Студентам показали суд над сбытчиком мефедрона в Кокшетау
Как распознать в объявлении о вакансии признаки вовлечения …
13 млн тенге хотели взыскать со вдовы пенсионера в области …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]