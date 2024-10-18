Житель Костаная осужден за незаконный ввоз вейпов из России

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты почти 7,5 тыс. штук вейпов на сумму около 45 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

АФМ завершило досудебное расследование по факту ввоза вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них на территорию Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Установлено, что житель Костаная завозил вейпы с целью их дальнейшего распространения на территории РК через созданный им Telegram-канал.

«Вейпы поступали в Казахстан из Российской Федерации, и далее через курьеров и почтовые отправления реализовывалась на территории всей страны. Стоимость заявок на приобретение продукции начиналась от 100 000 тенге, оплата принималась только путем перечисления на банковскую карту, оформленную на иностранного гражданина, для сокрытия фактов реализации продукции, запрещенной к обороту на территории страны», – рассказали в агентстве.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты почти 7,5 тыс. штук вейпов на сумму около 45 млн тенге.

Судом виновному назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Изъятые вейпы подлежат уничтожению.