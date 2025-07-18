собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Cвою вину он признал и просил суд о снисхождении

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Два с половиной года проведет в колонии житель Шымкента, обвиненный в пропаганде и разжигании межнациональной розни во время прямого эфира в социальных сетях, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкент

По информации суда, в апреле 2025 года подсудимый, используя прямой эфир в социальной сети, совершил умышленные действия, направленные на разжигание и пропаганду национальной розни. Находясь у себя дома, осужденный участвовал в стриме через онлайн-платформу и допустил высказывания, направленные на возбуждение межнациональной розни. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Обвиняемый признал свою вину. В зале судебного заседания он просил суд о снисхождении. В ходе судебного процесса вина подсудимого была полностью доказана. Гособвинитель настоял на реальном сроке, ссылаясь на общественную опасность деяния.

«Суд учел признание вины и раскаяние подсудимого как смягчающие обстоятельства. Отягчающих обстоятельств установлено не было. С учетом характера преступления, суд назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы», - отмечается в сообщении городского суда.

Приговор не вступил в законную силу. Осужденный может обжаловать решение суда в установленном порядке.