Житель Шымкента пропагандировал в соцсетях идеи терроризма

Задержания
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Дана Аменова
Корреспондент

Сотрудники КНБ задержали гражданина, проживавшего долгое время за границей, сообщает Kazpravda.kz   

Фото: пресс-служба КНБ

28 февраля КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции задержан житель Шымкента. Он подозревается в пропаганде терроризма посредством социальных сетей.

— По материалам следствия, ранее задержанный длительное время проживал в одной из стран дальнего зарубежья, где был вовлечен в радикальную идеологию, — прокомментировали в надзорном органе. 

В прокуратуре добавили, что в данное время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 УК РК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма».

 

 

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