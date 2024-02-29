Житель Шымкента пропагандировал в соцсетях идеи терроризма

Фото: пресс-служба КНБ

28 февраля КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции задержан житель Шымкента. Он подозревается в пропаганде терроризма посредством социальных сетей.

— По материалам следствия, ранее задержанный длительное время проживал в одной из стран дальнего зарубежья, где был вовлечен в радикальную идеологию, — прокомментировали в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что в данное время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 УК РК «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма».