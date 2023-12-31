Житель Тараза поджег новогоднюю елку

Хулиган дал признательные показания, он водворен в ИВС, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Сегодня утром камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога новогодней елки, установленной на территории парка в Таразе, сообщает Polisia.kz.

Злоумышленником оказался 56-летний мужчина. Подозреваемый дал признательные показания, водворен в ИВС. Начато досудебное расследование по статье УК РК – "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

Главная елка города установлена на территории историко-культурного комплекса "Көне Тараз".