Житель Уральска оспорил отказ ЦОНа в смене своей фамилии

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он дважды обращался в суд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Молодой человек из Уральска доказал законность своего желания взять фамилию приемного отца, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Сообщается, что 22-летний житель Уральска решил изменить написание своего имени с «Султан» на «Сұлтан» в соответствии с казахским алфавитом, а также взять фамилию приемного отца — Мұратұлы. Этот человек фактически воспитал истца, но скончался до его совершеннолетия.

Молодой человек пояснил, что никогда не знал своего биологического отца, а его мать была лишена родительских прав.

Государственная корпорация «Правительство для граждан» отказала в удовлетворении заявления, сославшись на то, что приемный отец воспитывал истца всего 6 месяцев, что было признано недостаточным сроком. Отказ в изменении буквы имени («Султан» на «Сұлтан») при этом никак не был обоснован.

Не согласившись с решением госоргана, молодой человек обратился в суд.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, признав действия государственного органа правомерными. Однако апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил иск истца, признав отказ госоргана незаконным.

«Апелляция указала на норму статьи 257 Кодекса «О браке (супружестве) и семье», согласно которой заявитель имеет право носить фамилию и/или отчество лица, фактически воспитавшего его. Закон не устанавливает минимального срока, необходимого для подтверждения факта воспитания ребенка. В данном случае приемный отец скончался, когда истец был в малолетнем возрасте, что не может служить препятствием для изменения фамилии», – заключили в суде.

Что касается имени, суд отметил отсутствие законных оснований для отказа в замене буквы, поэтому требования истца признаны правомерными. Решение апелляционного суда не было обжаловано и вступило в законную силу.
 

#суд #ЦОН #апелляция #фамилия

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