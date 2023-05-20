Житель Жетысу вырастил плантацию марихуаны

В Жетысу задержали наркодиллера со стажем, вырастившего более 100 кустов марихуаны, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото: ranak.me

Полицейские области совместно с прокуррами провели спецоперацию и задержали 51-летнего торговца "синтетикой". Мужчина ранее судим за правонарушение, связанное с хранением и сбытом наркотиков.

В его частном доме, расположенном в селе Ескелды Каратальского района, стражи порядка выкорчевали с участка 108 кустов культивируемой марихуаны. Там же были обнаружены заготовленные 40 высушенных кустов конопли, свертки с наркотиками, в том числе синтетического происхождения и различные приспособления для их употребления.

Подозреваемый помещен под стражу в ИВС. Расследование проводится по двум статьям уголовного законодательства, предусматривающие сбыт, хранение синтетических наркотиков, а также культивирование наркосодержащих растений.