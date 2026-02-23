В Акмолинской области Общенациональная Коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым провела ряд встреч с общественностью, молодежью и спортсменами, трудовыми коллективами и представителями туристической сферы.

Фото: Мажилис

Поездка началась со встречи с общественностью и этнокультурными объединениями области. Во дворце «Болашақ сарайы» в Кокшетау собралось порядка 400 человек – представители интеллигенции, малого и среднего бизнеса, аксакалы, депутаты маслихата, сотрудники сфер здравоохранения и образования и другие активисты.

Обращаясь к акмолинцам, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов обратил особое внимание на формирование абсолютно нового органа – Халық кеңесі, который поднимет на новый уровень общественный диалог в нашей стране.

– Новая Конституция вводит институт Халық кеңесі. Это будет высший консультативный орган, который представляет интересы единого народа Казахстана. Вся инфраструктура, уникальный опыт Ассамблеи будут сохранены и продолжат работать. Халық кеңесі будет объединять в одно целое регионы, гражданское общество и этнокультурные объединения. Это значит, многоэтничный голос нашего народа становится сильнее, он утраивается. Это будет единая семья, которая с учетом накопленного багажа Ассамблеи станет самостоятельно формировать законодательную повестку, – отметил он.

Депутат Мажилиса, председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев отметил, что принятие новой Конституции имеет историческое значение и отражает закономерный этап развития государства в условиях стремительно меняющегося мира. По его словам, в период глобальных трансформаций стране необходим прочный и современный правовой фундамент, который обеспечит устойчивость, сохранение Независимости и поступательное развитие на десятилетия вперед.

Представители общественности области подчеркнули, что предстоящий референдум становится важной точкой консолидации общества вокруг стратегических целей Главы государства. Депутат областного маслихата, предприниматель Умар Шоназаров отметил, что Конституция для гражданина по значимости сопоставима с паспортом. И если в паспорте указаны личные данные человека, то в Конституции отражается судьба всего народа и его будущее.

Оживленно и содержательно прошла беседа членов коалиции с волонтерскими объединениями региона. Встреча в Кокшетауском университете А.Мырзахметова совпала с открытием областного форума волонтеров в Кокшетау, где собралось порядка 500 человек.

Выступая перед собравшимися, депутат Мажилиса Вера Ким, одна из лидеров республиканского волонтерского движения, поздравила собравшихся с признанием значимости волонтерской деятельности в проекте новой Конституции. По мнению депутата, таким образом на уровне Основного закона фиксируется простая, но важная мысль: сильное государство строится не только институтами власти, но и готовностью людей поддерживать друг друга.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и председатель Республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары» Тимур Жумырбаев отметили, что новым Основным законом развитие человеческого капитала признается одним из стратегических направлений развития страны. Это говорит о том, что государство делает ставку на образование, знания и потенциал молодых поколений.

В ходе открытого диалога на площадке предприятия «Eurasia Group Kazakhstan» члены Общественной коалиции ответили на все интересующие вопросы фермеров. Сами же работники агросектора положительно отозвались о закреплении в проекте Основного закона ценностей трудолюбия, прогресса и знаний в числе основополагающих принципов деятельности государства.

Статус человека труда в проекте новой Конституции обсуждался на встрече с трудовым коллективом завода по выпуску керамического кирпича ТОО «ENKI».

Депутат Мажилиса, председатель партии «Республика» Айдарбек Ходжаназаров обратил внимание на то, что в новой редакции Конституции прямо закрепляется право на безопасные условия труда, достойное вознаграждение и социальную защиту в соответствии с законом.

Со спортивной общественностью Акмолинской области представители Общенациональной коалиции встретились в новой специализированной детско-юношеской спортивной школе Зерендинского района, построенной на средства от возврата незаконно приобретенных активов.

В разговоре с тренерами и действующими спортсменами члены коалиции отметили, что в проекте новой Конституции справедливость впервые закрепляется как один из принципов обновленной модели государства и власти. Спортсмены подтвердили, что подход, при котором государство дает равные возможности для всех, особенно важен для развития талантливой молодежи из регионов.

Об особом значении бережного отношения к природе, поддержки национальной культуры и свободы творчества на уровне Основного закона говорили на встрече с представителями сферы туризма и ремесленничества Акмолинской области.

Представители сферы туризма, в свою очередь, отметили баланс между ответственностью граждан и государства в проекте новой Конституции. По мнению акмолинцев, только личная ответственность каждого казахстанца поможет сохранить уникальное наследие нашей страны для будущих поколений.

Все участники встреч заявили о стремлении принять участие в референдуме 15 марта и проголосовать за принятие новой Конституции.