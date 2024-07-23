Жители Туркменистана стали чаще бывать в Казахстане

Статистикой на этот счет поделились в Минтуризма

Фото: Минтуризма

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев провел встречу с послом Туркменистана Батыром Реджеповым. На встрече стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах туризма и спорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой Минтуризма

Глава ведомства отметил подготовку к предстоящим Олимпийским играм в Париже и пожелал спортсменам Туркменистана успехов в соревнованиях. Министр также подчеркнул, что в мае на заседании глав правительств СНГ город Ашхабад был объявлен «Городом новых спортивных возможностей СНГ».

Маржикпаев также отметил важность сотрудничества в сфере туризма. По словам министра, наблюдается положительная динамика въездного туризма. Так, в 2023 году туристический поток из Туркменистана в Казахстан увеличился почти в четыре раза и составил порядка 20 тысяч человек.

Министр предложил активно развивать туризм между двумя странами, в том числе посредством участия представителей туристических компаний Туркменистана на выставках, которые проводятся в Казахстане.

В свою очередь, посол озвучил ряд инициатив и проектов в спортивной и туристической сферах, которые будут способствовать укреплению сотрудничества. Также инициировал подписание меморандума о взаимопонимании в сфере спорта.

В заключение встречи, министр пригласил дипломата принять личное участие на официальной церемонии открытия 5-ых Всемирных игр кочевников.