Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар

Хорошая новость
109
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Общие затраты на строительство составили 280 тысяч тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото предоставлено Кыдыргазы Баймуратовым

Как рассказал представитель городского района в комитете местного самоуправления, пенсионер Кыдыргазы Баймуратов, на протяжении ряда лет местное население обращалось в акимат города с просьбой построить через арык мост. Дело в том, что из-за участка с ручьем и болотистой местностью жителям минимум двух улиц приходилось делать пятикилометровый объезд. Водители ежедневно теряли время и деньги на ГСМ. Несмотря на многочисленные обращения, исполнительная власть города отказала людям под предлогом дороговизны проекта моста.

«В прошлом году собралась инициативная группа, мы скинулись, купили плиты перекрытия, блоки под фундамент. Техника была своя. И сделали мост для легкового транспорта. Затраты составили примерно 600 тысяч тенге», - рассказал Кыдыргазы Баймуратов.

В этом году в связи с тем, что мостом стали пользоваться также водители тяжелой техники, инициативная группа приняла решение усилить конструкцию. По словам общественника, жители снова собрали деньги, купили необходимые материалы и в День Республики провели работу методом асар. Мост получил новые плиты и армированное покрытие. Общие затраты составили 280 тысяч тенге.

По словам пенсионера, в активно растущем районе частных домов многие проблемы люди научились решать самостоятельно. Например, здесь методом асар был построен ряд проездов к новым участкам, установлены опоры освещения, обустроен родник. Зимой люди самостоятельно нанимают технику, чтобы почистить улицы от снега, ежегодно в районе своими силами проводят для всего поселка такие праздники, как Новый год и Наурыз.

Асар - древний казахский обычай, означающий в переводе «всем миром».   

