Фото: Polisia.kz

В ВКО пресекли факт незаконной рыбалки в запретной зоне Бухтарминского водохранилища, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

На месте правонарушения были задержаны пятеро жителей региона.

Полицейские изъяли лодки, автомобили и прицепы, использовавшиеся для транспортировки незаконного улова. Общий вес выловленной рыбы составил 733 кг.

Среди изъятых водных биоресурсов — сазан, щука, судак, карась и лещ. Предварительная сумма ущерба оценивается в 5 млн тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, по итогам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.

В полиции напомнили, что незаконный вылов рыбы является серьезным нарушением природоохранного законодательства и влечёт за собой административную или уголовную ответственность. Соблюдение экологических норм — обязанность каждого гражданина.