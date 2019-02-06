Жительнице Австралии ампутировали часть пальца после неаккуратно выполненного маникюра

Жительнице Австралии ампутировали фалангу пальца после неаккуратно выполненного маникюра, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Стелла Фальконе (Stella Falcone) подхватила бактериальную инфекцию в результате небольшого пореза кутикулы в маникюрном салоне города Мельбурн. Девушка обратилась в больницу, где впоследствии за шесть дней перенесла пять операций.
"Оборудование в маникюрном салоне оказалось не стерильно чистым, – объясняет Фальконе. – Из-за этого я лишилась фаланги пальца".
Австралийка решилась рассказать свою историю после просмотра телепередачи A Current Affair. Приглашенный гость, врач и политик Керрин Фелпс (Kerryn Phelps), заметил порез на пальце ведущей Алекс Бернхардт (Alex Bernhardt) и посоветовал ей немедленно обратиться в больницу.
После этого сотни женщин признались, что заражались инфекционными заболеваниями от непрофессионального маникюра.
Так, австралийка Рита Павлис (Rita Pavlis) также лишилась части пальца после похода в маникюрный салон. "Я осталась без ногтя, когда врачи вынужденно разрезали мне палец", – вспоминает она.
Владелец салона, в который Бернхардт обратилась за маникюром, пожелал прокомментировать инцидент. По его мнению, женщина "выдумала историю", поскольку сотрудники внимательно следят за чистотой салона.
