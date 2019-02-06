Жительнице Австралии ампутировали часть пальца после неаккуратно выполненного маникюра

В мире
A Current Affair / YouTube
Жительнице Австралии ампутировали фалангу пальца после неаккуратно выполненного маникюра, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.   

Стелла Фальконе (Stella Falcone) подхватила бактериальную инфекцию в результате небольшого пореза кутикулы в маникюрном салоне города Мельбурн. Девушка обратилась в больницу, где впоследствии за шесть дней перенесла пять операций.

"Оборудование в маникюрном салоне оказалось не стерильно чистым, – объясняет Фальконе. – Из-за этого я лишилась фаланги пальца".

Австралийка решилась рассказать свою историю после просмотра телепередачи A Current Affair. Приглашенный гость, врач и политик Керрин Фелпс (Kerryn Phelps), заметил порез на пальце ведущей Алекс Бернхардт (Alex Bernhardt) и посоветовал ей немедленно обратиться в больницу.

После этого сотни женщин признались, что заражались инфекционными заболеваниями от непрофессионального маникюра.

Так, австралийка Рита Павлис (Rita Pavlis) также лишилась части пальца после похода в маникюрный салон. "Я осталась без ногтя, когда врачи вынужденно разрезали мне палец", – вспоминает она.

Владелец салона, в который Бернхардт обратилась за маникюром, пожелал прокомментировать инцидент. По его мнению, женщина "выдумала историю", поскольку сотрудники внимательно следят за чистотой салона.

Популярное

Все
Наш моральный долг — помнить жертв политических репрессий: Токаев обратился к казахстанцам
Казахстанцев предупредили о грозах, граде и экстремальной жаре
Театру имени Максима Горького присвоят национальный статус: коллектив выразил благодарность Президенту
Работник погиб в результате вывала породы на Артемьевской шахте
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
«Елимай» заряжен на победу
ИИ-решения для казахского языка
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Казахстан и Россия: литературный диалог
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Путин совершит государственный визит в Астану
Развивать общее интеллектуальное пространство
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Власти ОАЭ построят крупнейший аэропорт посреди пустыни
В Японии стремительно сокращается население
ООН: Температура воздуха на Земле побьет новые рекорды
YouTube будет маркировать созданное с помощью ИИ видео

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]