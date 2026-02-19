В ДП Жамбылской области наградили мужчину, предотвратившего преступление против подростка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В департаменте полиции Жамбылской области состоялась церемония награждения жителя Тараза Нуркена Умарова, предотвратившего попытку похищения 13-летней девочки.

Напомним, ранее в областном центре двое неизвестных на автомобиле пытались увезти ребенка, находившегося на остановке общественного транспорта. Благодаря своевременному вмешательству неравнодушного мужчины они не смогли похитить девочку. Впоследствии подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции, начато досудебное расследование.

Начальник департамента полиции Жамбылской области Кайсар Султанбаев отметил, что поступок Нуркена Умарова является примером настоящего мужества и высокой гражданской ответственности.

От имени министра внутренних дел Ержана Саденова, а также от себя лично он выразил ему благодарность.