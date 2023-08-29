Жителям Карагандинской области массово отказывают во внесудебном банкротстве

В Карагандинской области в течение шести месяцев более 2 500 человек подали заявления о признании себя банкротами во внесудебном порядке. Для этого от них потребовалось лишь заявление, которое можно подать через портал eGov.kz или мобильное приложение e-Salyq Azamat. Но только около 600 жителей были признаны банкротами. Остальным 1 900 заявителям, то есть 70%, пришел отказ.

В департаменте госдоходов отмечают, что главная причина отказа физическим лицам во внесудебном банкротстве – наличие платежей по долгам и кредитам в течение предыдущих 12 месяцев. А их быть не должно. Таково одно из требований Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

Вторая распространенная причина отказа – наличие у заявителя автомобиля, дома, квартиры или другой недвижимости. Ведь если у человека есть имущество, банкротом его не назовешь.