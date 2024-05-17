Жителям затопленного микрорайона в Кульсары предложили земучастки в безопасной зоне

Жителям мкр.Болашак предложили выдать земельные участки в безопасной зоне Кульсары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Около 14 домов, расположенных в микрорайоне «Болашак», больше месяца остаются в воде.

По словам акима Жылыойского района, почти 14 домов микрорайона расположены в низменности. Поэтому, несмотря на усиленную откачку воды, вода с территории уходит очень медленно. В связи этим, аким Жылыойского района Жумабек Каражанов предложил жителям подтопленных домов мкр.Болашак выделить земельные участки в возвышенной части города для строительства новых домов.

«Я предлагаю жителям вместо переброски паводковой воды в канал, выделить земельные участки в безопасной части города Кульсары. Перед этим мы рассчитаем все расходы, которые могут у нас возникнуть. Сами жители не против такого предложения. Сейчас мы подготовим необходимые документы и акты. В случае согласия жителей на выдачу земельных участков в безопасной части города, пригласим оценочную компанию и начнем работы в этом направлении», - заявил Жумабек Каражанов.

Отметим, что в городе Кульсары подготовлены результаты оценки ущерба более 200 домов, пострадавших от паводков. В ближайшее время начнется выплата компенсаций жителям, заключившим меморандум с акиматом Жылыойского района.