Жизнь коротка – искусство вечно

Культура
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Андрей Кратенко

Юбилейная выставка художника-педагога Анатолия Тюрина собрала множество почитателей таланта живописца в Северо-Казахстанском музее изобразительных искусств.

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Персональная выставка члена Союза художников РК под названием «Палитра вдохновения» подвела творческий итог десятилетиям плодо­творной работы. В экс­позиции представлены 57 акварельных пейзажей.

Анатолий Михайлович работает заведующим отделением «Живопись» в Колледже искусств Петропавловска. Он успешно совмещает педагогическую деятельность с творчест­вом, отдавая предпочтение акварели.

– Акварель мне ближе всего, – признается автор. – Она более подвижная, легкая, мобильная. Можно за вечер или за выходные написать что-то стоящее. Любая работа связана с эмоциями, настроением. Жизнь коротка – искусство вечно…

#СКО #выставка #педагог #художник #искусство #Палитра вдохновения #Анатолий Тюрин

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