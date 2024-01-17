Жизнь коротка – искусство вечно Культура 17 января 2024 г. 2:30 9 Андрей Кратенко Юбилейная выставка художника-педагога Анатолия Тюрина собрала множество почитателей таланта живописца в Северо-Казахстанском музее изобразительных искусств. фото автора Персональная выставка члена Союза художников РК под названием «Палитра вдохновения» подвела творческий итог десятилетиям плодотворной работы. В экспозиции представлены 57 акварельных пейзажей. Анатолий Михайлович работает заведующим отделением «Живопись» в Колледже искусств Петропавловска. Он успешно совмещает педагогическую деятельность с творчеством, отдавая предпочтение акварели. – Акварель мне ближе всего, – признается автор. – Она более подвижная, легкая, мобильная. Можно за вечер или за выходные написать что-то стоящее. Любая работа связана с эмоциями, настроением. Жизнь коротка – искусство вечно… Пред. След. Пред. След. #СКО #выставка #педагог #художник #искусство #Палитра вдохновения #Анатолий Тюрин