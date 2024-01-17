Персональная выставка члена Союза художников РК под названием «Палитра вдохновения» подвела творческий итог десятилетиям плодо­творной работы. В экс­позиции представлены 57 акварельных пейзажей.

Анатолий Михайлович работает заведующим отделением «Живопись» в Колледже искусств Петропавловска. Он успешно совмещает педагогическую деятельность с творчест­вом, отдавая предпочтение акварели.

– Акварель мне ближе всего, – признается автор. – Она более подвижная, легкая, мобильная. Можно за вечер или за выходные написать что-то стоящее. Любая работа связана с эмоциями, настроением. Жизнь коротка – искусство вечно…