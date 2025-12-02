Жизнь на высоте

Последние двадцать лет большую часть времени Наиля Толепбаева проводит на высоте в 40 и более метров, как и мечтала еще в детстве. Она – машинист башенного крана, опытный специалист и настоящий профессионал.

фото Игоря Бургандинова

Родилась и выросла Наиля в Жалагашском райо­не Кызылординской области. Большая и дружная семья педагогов Толепбая и Гульжахан пользовалась уважением среди сельчан. Отец был мастером в местном техническом училище, а мама – преподавателем в музыкальной школе по классу фортепиано.

Казалось, что и Наиля, как и другие сестры и брат, выберет педагогическую стезю. Но там, среди песчаных дюн, в юном сердце родилась большая мечта – управлять таким же большим краном, который она видела на стройках.

– Маленькой девочкой я уже мечтала, что когда-нибудь смогу подчинить себе большую железную машину, – говорит Наиля.

Когда она окончила школу, как раз начался перенос столицы из Алматы в Акмолу. Здесь тогда уже жил и работал ее дядя – мамин брат Салимгерей Алимбетов. Он-то и подсказал юной Наиле, что в новой столице можно выучиться на крановщицу. Так в 2003 году она приехала сюда, поступила на курсы машиниста башенного крана, а в 2004-м уже начался ее трудовой путь.

– Самая первая стройка была на объекте недалеко от торгового центра «Рамстор». Страха не было совсем, я знала, что у меня все получится, – рассказывает наша героиня.

А я даже не представляю, какой нужно обладать смелостью и сильным желанием исполнить мечту свою, чтобы добровольно работать на такой огромной высоте и управлять такой серьезной техникой! За двадцать лет работы в списке объектов Наили – Дом министерств, Театр оперы и балета, «Барыс Арена», выставочный павильон «ЭКСПО» и десятки жилых комплексов по всему городу.

К слову, высота башенного крана, на котором Наиля работает сейчас, равна высоте 12-этажного дома. Поднимается в кабину она по лестнице, спускается только на обеденный перерыв. Выходит, что на 12-й этаж женщина идет пешком несколько раз в день! Удивляюсь, восхищаюсь и говорю, как это все нелегко, на что Наи­ля лишь пожимает плечами: дело, мол, привычное.

Перед встречей я представляла ее другой и, увидев Наилю уже на строительной площадке, была обескуражена. Нежная, хрупкая, с талией балерины, она одним видом разбила все мои стереотипы о женщинах рабочих профессий.

И я сразу прониклась уважением к своей героине. Ведь, чтобы прошагать сотни ступеней вверх на свое рабочее место и весь день находиться там одной, управлять огромной махиной, перекладывая плиты весом более 10 тонн, нужны выносливость и, несомненно, любовь к своей профессии. Стройка идет бесперебойно, круглые сутки, рабочие трудятся в две смены...

Недавно за многолетний доблестный труд и вклад в развитие экономики страны Наиля Толепбаева была награждена почетным знаком «Еңбегім еліме» от Национальной индустриальной палаты Казах­стана и Демократической парти «Ак жол».

А еще Наиля очень любит народные песни, терме, жыры. Один из почитаемых ею исполнителей – Рамазан Стамгазиев. Эта любовь к национальному песенному творчеству была заложена в детстве: ее отец был известным в округе жырау, виртуозно играл на домбре и красиво пел старинные терме и жыры. Да и мама как учитель музыки привила детям вкус, благодаря которому они тонко чувствуют настоящее искусство.

– Когда слушаю наши народные песни, словно душа поет, – признается Наиля.

Несмотря на плотный график и нелегкую работу, она находит время для хобби: крановщица вяжет прикроватные коврики, прихватки, бытовые рукавицы и другие вещи. Причем вяжет не только из нитей, но и из разных подручных материалов – кусочков тканей, ленты, полиэтиленовой пленки. Красочные и практичные изделия дарит родным и близким.

– Рукоделие успокаивает. Когда создаешь красоту, невозможно быть в плохом настроении, – улыбается Наиля.

Основам вязания она обучилась в школе на уроках труда, да и мама передала ей кое-какие полезные навыки. Как и положено дочери степного народа, Наиля еще и гостеприимная хозяйка, в ее доме всегда рады гостям.

– А о чем Вы мечтаете? – спрашиваю напоследок.

– Мечтаю увидеть Акорду, какая она внутри, и получить букет цветов из рук нашего Президента на 8 Марта, – смущенно улыбаясь, говорит настоя­щий профессионал своего дела, замечательная мама троих детей, хороший друг и просто красивая женщина, живущая на высоте.

