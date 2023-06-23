Журналист Думан Мухаметкарим арестован по подозрению в финансировании экстремизма

Пресс-служба суда Алматинской области сообщила об аресте на 2 месяца Думана Мухаметкарима, который подозревается в финансировании терроризма, а также в участии в деятельности запрещенного объединения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Согласно информации облсуда, 22 июня Илийский районный суд Алматинской области рассмотрел ходатайство следователя полиции о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Мухаметкарима.

Сообщается, что с учетом мнения прокурора, поддержавшего ходатайство следователя, суд санкционировал меру пресечения в отношении подозреваемого в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Журналист Думан Мухаметкарим проходит подозреваемым по части 1 уголовной статьи «финансирование террористической или экстремисткой деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму» и части 2 статьи «участие в деятельности общественного или религиозного объединения или иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма», добавили в суде.