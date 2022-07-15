Жуткое убийство из прошлого

Два с лишним десятка лет прошло с момента, когда в Кызылорде задержали банду, совершившую резонансное преступление, – убийство дедушки-процентщика.

Нюхачи

Все вместе впервые они попали в поле зрения полиции в начале 90-х во время обхода инспекторами по делам несовершеннолетних и участковыми полицейскими квартир, где проживали с родителями трудные подростки. Было уже далеко за полдень, а в одной в общем-то уютной комнате прямо на полу вповалку спали около десятка юношей. Подвизавшийся делать репортаж о проблемных подростках и взятый инспекторами в обход журналист ахнул: лица и руки подростков в крови!

– Какая кровь, – устало сказал участковый. – Краску нюхали. Вон, банки стоят.

Действительно, в углу помещения стояли открытые банки с темной краской для пола, похожей на засохшую кровь.

Нюхачи, чухоморы – так называли в обществе токсикоманов, нюхавших ацетон, бензин, клей и другие едкие летучие вещества.

Обалдевшие от краски парни едва соображали, что перед ними полицейские. Участковый проверял своих, старших в этой комнате, инспектор по делам несовершеннолетних – малолетних. Один из уже взрослых мужчин, 30-летний Канжар Б., оказался отцом двоих детей. Его уже дважды судили за кражи в Алматы и Байконыре. Он был под надзором полиции, и водиться ему с подростками вроде было поздно. Его ровесник, Ринат А., числился предпринимателем и пока еще не был судим.

– И вы, Максим и Стас, опять здесь? Мало вам было отсидеть в малолетке? Теперь на взрослую зону захотелось? Кажется, тебе, Макс, на днях 18 исполнилось? Значит, запросто угодишь, если не прекратишь, – заученно стыдил двоих нюхачей инспектор по делам несовершеннолетних.

Максим слушал его, как надоевшую музыку. Глаза, что свинцовые кругляши, без фокуса.

Полицейские поворчали на парней, но повода для задержания не нашли. Компания видела это и вела себя нагло. Был составлен очередной протокол об очередном же нарушении тишины в доме. Соседи с утра звонили в участок, просили разобраться.

– А зачем же они тут собираются?

– Видели же – краску нюхают, водку пьют, музыку играют. Потом легли спать. Хата удобная– взрослых дома нет, они на даче два десятка свиней держат.

Через время, когда по Кызылорде поползли слухи о жутком ограб­лении и убийстве, оперативники задержали в ходе следствия убийц – ту самую компанию нюхачей, взрослых и совсем юных. Оказалось, в той хате они не только «музыку играли» – готовились к серьезным преступлениям.

Домашний банк дядюшки Талгата

Добротный дом на тихой улице в частном секторе, на задворках городской больницы в Кызылорде. Год 1996-й. Высокий забор, железные ворота. Буквально крепость, в которой много лет жила пожилая супружеская пара. Сосед стариков по имени Балабай только выписался мартовским утром из больницы, тихонько шел вдоль забора и вдруг услышал женский плач и крик:

– Балабай! Спаси!

– Эй, Фарида-апа все ли в порядке? – спросил Балабай.

Он с трудом открыл чем-то заклиненную калитку и увидел на пороге дома связанную соседку. Мужчина разрезал веревки, снял с ее головы тряпку. А женщина плачет: «Посмотри, что с Талгатом!» Бросился Балабай в дом, а там неподвижное тело хозяина, снял с его головы подушку, увидел синее мертвое лицо, страшный отпечаток утюга на груди и выбежал во двор. Там на крики уже сбежались соседи, прохожие. Вскоре подъехала оперативная группа, начала выяснять подробности случившегося.

Не в первый раз, кстати, входили тогда полицейские в этот дом. Фарида-апа и Талгат-ага два года назад пережили, как им казалось, самую страшную беду. Средь бела дня кто-то выдрал раму в окне кладовки, открыл замок на двери в комнату и нашел все тайники хозяйки. А у какой женщины нет золотых колец, сережек, браслетов? Много лет копили дедушка с бабушкой и деньги для подрастаю­щих внуков. Все утащили воры! Остались пустые конверты с надписями «Внуку на учебу», «Внучке на свадьбу».

Пропала и вся дедова бухгалтерия. Соседи знали, у кого можно в случае острой нужды занять денег: Талгат-ага раньше рубли, потом тенге под проценты ссуживал. Этакий банк на дому. Зачем-то забрали воры и стопку чужих домовых книг и других документов, которые люди оставляли процент­щику в залог. Почти на 700 тыс. тенге добра и денег пропало тогда, по тем временам огромная сумма!

Можно было после того случая и прекратить старику его «банковскую деятельность» и жить спокойно, но так хотелось помочь сыну и дочери внуков на ноги поднять. А проценты дед получал приличные. Талгат-ага по памяти восстановил почти все свои записи. Да и добрый человек помог, давний знакомый стариков, хозяин чайханы Ринат. Фарида-апа попросила его: «Ты, Ринат, многих в городе знаешь. Достаточно мужчин у тебя целыми днями в чайхане вертятся. Поспрашивай, может, кто знает, у кого украденные документы. Деду надо возвращать их людям».

Через несколько дней Ринат пришел: «Фарида-апа, узнал, у кого ваши документы. Только 30 тысяч тенге просят за них». У стариков после ограбления таких денег не было. Еще не накопили. Поторговались с Ринатом – согласился он на 28 тысяч, все, что было из наличности у деда.

Из принесенных Ринатом документов сыпался песок. Пахли они сыростью. В землю что ли были зарыты?...

Страшный день, подробности

Через два года после кражи ранней весной Талгат-ага вынес печную золу во двор, высыпал ее из ведра под забор и пошел обратно. Вдруг трое в черных масках схватили его прямо на пороге. Один приставил старику нож к горлу. Другой пистолетом размахивает. Матерятся, требуют сказать, где деньги, золото. Один бандит вбежал в спальню, ударил несколько раз тетушку Фариду пистолетом, стал тоже требовать золото. «Нет ничего! – заплакала апа. – Все уже украли до вас». Бандит замотал ей голову платком, связал по рукам и ногам, стал греметь дверцами шкафов. Женщина со страхом прислушивалась, что делают с мужем в соседней комнате. «Какое золото? – слышался хрип Талгата. – Его давно украли».

Ругань, стоны. Женщина поняла: мужа пытают.

А ему на голову натянули наволочку, завязали ее шнуром на шее. В ответ на каждую мольбу о пощаде шнур закручивали все туже и туже. Старик хрипел, но не сдавался. Один из грабителей принес утюг, раскалил его и стал прижигать ноги жертвы. Талгат-ага удерживал стоны, чтобы не пугать жену. Не выдержав пыток, старик сказал где тайник – в газовой плите. Бандит вытащил деньги, не считая, сунул их в карман. И снова утюг жжет ноги! Старый Талгат назвал еще один тайник – на печке-контрамарке. Зашуршала бумага... забрали. Крикнула и замолкла Фарида-апа. Убили? Раскаленный утюг поставили на грудь старика. Он назвал последний тайник – книжная полка. Старика схватили за шиворот, потащили в комнату: «Показывай, где тут деньги!». Он на ощупь ткнул в нижнюю полку и упал на пол, теряя сознание.

Фарида-апа услышала: умолк муж, потом затихли голоса и шаги чужаков. Женщина скатилась с кровати, застонала от боли. Кое-как доползла до лежащего на полу мужа – он не шевелился. Выползла на порог, закричала отчаянно...

Это все, что узнали оперативники, приехавшие к месту происшествия. Осмотр его тоже дал немного. Отчаянно плакали Фарида-апа и прибежавшая в родительский дом, получив дурную весть, дочь стариков.

Началась кропотливая работа, то, что полиция называет следственными действиями: подворовые обходы, опросы всех, кто может хоть что-то знать, тщательный осмотр места происшествия.

Без наводки грабежей не бывает

Месяц тянулся за месяцем, на все вопросы в уголовном розыске уныло отвечали: «Ничего нового!» И вдруг, почти через полгода, появились наметки!

Оказалось, проанализировав все свидетельские показания, уголовный розыск заподозрил одну компанию, собиравшуюся в чайхане давнего знакомого стариков Рината. Кто-то видел в то раннее утро его служебные «Жигули», стоявшие недалеко от дома стариков. А в сарае во дворе дома нашли окурки – там явно сидели в засаде те трое в масках, что ворвались вслед за стариком в дом. За забором валялись бутылка из-под водки и стакан. Значит, неизвестные сидели в сарае, следили за домом и поджидали, когда кто-нибудь выйдет из него. Кто знал, что старики встают рано? Соседи, друзья, родные. Не чужие же!

Действующие лица были вычис­лены, определен и мозг группы – чайханщик Ринат. Но конкретные улики найти было непросто, а спугнуть и взять лишь исполнителей – проще простого. Ринат бывал в доме, брал у старика деньги в долг и числился в хороших друзьях после того, как два года назад за 28 тысяч тенге вернул домовые книги.

Сыщики твердо знают, что ворье редко лезет в чужой дом без наводки, и ищут преступника, как это ни печально, среди родных и знакомых потерпевших.

И вот наступил час икс. Чайханщика Рината задержали для досмотра на загородной трассе и обнаружили в его машине более килограмма марихуаны. А дальше и расследование разбоя и убийства процентщика покатилось, как по маслу.

Хотя друзья его явно были хорошо проинструктированы, как вести себя на допросах, чтобы выглядеть не ОПГ – преступной группой с лидером, заранее планировавшим преступление, в деталях они все равно путались, как ни старались отвести подозрения от Рината. Обычно именно организаторы таких преступлений уходят от наказания, свалив вину на исполнителей. Перекрестные допросы, очные ставки выявили истину.

При обысках (почти все участники разбоя и убийства работали у чайханщика, хоть и числились безработными) нашли вещи, украденные в доме процентщика. Бандиты уверяли, что шли на дело с игрушечным пистолетом. Но раскололся один из них и показал, где вместе с главарем после преступления зарыли настоящий пистолет Макарова и патроны к нему.

Приговор

На скамью подсудимых сели пятеро. С тех пор, как они вместе ловили кайф от запаха краски, у троих из них появилось криминальное прошлое. И опять они сидели в зале суда в клетке, такие тихие, скромные – просто добрые разбойники из сказки! Те самые, что грабят богатых и отдают добычу бедным. Жалобно смотрели эти мужчины на судей и в последнем слове просили прощения у плачущих женщин, потерявших мужа и отца, замученного до смерти. В общем «совсем раскаялись» и Рустем А., который бил старую женщину пистолетом, и Максим Ш. с Канжаром Б., прижигавшие старику «только одну ногу»...

Первую кражу в доме стариков взял на себя водитель замеченных у дома «Жигулей» Стас Л., хотя на следствии было точно установлено, что ограбили стариков, забрав все деньги и золото, как минимум двое – этот самый Стас и, вероятнее всего, Ринат. Но Стас отрицал причастность Рината.

Оригинально поделили воры добычу, взятую разбоем: миллион с лишним тенге – организатору и его приближенным уголовникам. А тому, кто носился с пистолетом и утюгом и замучил старика насмерть, юному Максиму Ш., –10 тысяч. Из «шестерок» он получил самый большой срок наказания – 14 лет лишения свободы.

«Друг дома» Ринат А. так и не признал себя организатором банды, но суд нашел, что следствие правильно установило его роль в создании преступной группы, поэтому и приговорил его к 17 годам лишения свободы.